Na vodním díle Gabčíkovo mění vrata plavební komory, jedno křídlo váží přes 500 tun

„Přehrada zažívá rekonstrukci pravé (plavební) komory. Je to velká investice za pomoci Evropské unie. Další fází bude další plavební komora,“ uvedl slovenský ministr životního prostředí Ján Budaj (OĽaNO). Dodal, že po ukončení prací bude moci vodní dílo příštích nejméně 20 let vyrábět elektřinu, umožňovat splavnost Dunaje a chránit před záplavami.

Technický ředitel VVH Dušan Voleský řekl, že jedno křídlo nyní montovaných dvoukřídlových vrat v plavební komoře má hmotnost 550 tun. Dosud byly smontovány čtyři jeho části, celé jedno křídlo dolních vrat by mělo být postaveno do konce května. Práce pokračují také na zajištění stability plavebních komor a na napouštěcích kanálech. Nyní rekonstruovaná pravá plavební komora by měla být hotova do února příštího roku.

Smlouva s Metrostavem byla podepsána v lednu 2019. Stávající pandemie choroby covid-19 ovlivnila dodávky materiálu na stavbu, ale také příchod pracovníků. Podle Voleského zakázka jako projekt kritické infrastruktury získala od hygieniků výjimku z karanténních opatření. Čeští pracovníci na stavbě absolvovali vyšetření na koronavirus v Česku i na Slovensku. Na staveništi je jim měřena teplota, místo je dezinfikováno.

Sporem o vodní dílo se zabýval i soud v Haagu