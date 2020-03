Změny ruské ústavy přijaly obě komory parlamentu, Putin je blíž dalšímu mandátu

Agentura Reuters poznamenala, že ústavní změny mohou umožnit Putinovi, pokud mu to zdraví a voliči dovolí, zůstat v nejvyšším úřadu další dvě šestiletá období až do roku 2036, kdy mu bude 83 let a bude mít za sebou 36 let u kormidla moci. Tím by překonal i komunistického diktátora Josifa Stalina, ale ještě by se nevyrovnal carovi Petru Velikému, který vládl 43 let.

Novelu, jejíž obrysy Putin překvapivě navrhl v lednu, ráno v závěrečném, třetím čtení ve 450členné dumě podpořilo 383 poslanců, nikdo nehlasoval proti. Pouze 43 zákonodárců komunistické strany se zdrželo, všechny ostatní poslanecké skupiny byly pro novinky.

Odpoledne ve 170členné Radě federace přidalo souhlas 160 senátorů. Jen jeden byl proti a tři se zdrželi hlasování.