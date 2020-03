Slzný plyn na hranicích s Tureckem. Řekové čelí náporu tisíců běženců

Atény také oznámily, že během několika dnů postaví na severu země uzavřené uprchlické centrum pro migranty, kteří od 1. března vstoupí na řeckou půdu ilegálně. Tito běženci podle vlády nebudou registrováni a budou okamžitě vraceni do místa jejich původu, napsal deník Kathimerini.

Řecká vláda v úterý schválila opatření, jež na měsíc pozastavuje přijímání žádostí o azyl od lidí, kteří nelegálně překročí řeckou hranici. Tento krok kritizoval úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR), podle něhož to odporuje mezinárodnímu právu.

V úterý se na ostrově Lesbos rozšířila poplašná zpráva, že z tamního přístavu odplouvá přívoz, jenž má odvézt migranty na řeckou pevninu. Z přeplněného tábora Moria, kde pobývá na dvacet tisíc běženců, se tak vydalo přes dva tisíce lidí pěšky asi deset kilometrů do města Mytilini, kde zaplnili přístaviště a okolní ulice.

Poté, co turecká média minulý týden informovala o otevření řecko-turecké hranice, vzrostly počty běženců mířících z Turecka na řecké ostrovy v Egejském moři, kde již v předchozích týdnech probíhaly protesty obyvatel proti budování nových větších uprchlických táborů.

Vyhrocenou situaci budou řešit ve středu i zástupci unijních států. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že výsledkem jednání jeho kolegů v Bruselu by měla být plná politická podpora Řecka, aby se zabránilo podobné migrační krizi, jako nastala v roce 2015.

Balkánská trasa byla pro uprchlíky a migranty z asijských a afrických zemí hlavní vstupní branou do Evropy i předtím, než Turecko přestalo bránit přechodům běženců do Řecka, vyplývá z nejnovějších údajů evropské pohraniční agentury Frontex.

Letos v lednu se pokusilo přes balkánské země nelegálně dostat na území Evropské unie více než pět tisíc lidí. Jen za poslední týden se jejich počet v reakci na rozhodnutí Ankary výrazně znásobil.

Po moři se v lednu snažilo proniknout do Řecka 3382 lidí, zatímco přes pevninské hranice jich do balkánských zemí mířilo 2035. Většinou to byli uprchlíci ze Sýrie či Afghánistánu.