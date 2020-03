ŽIVĚ: Poslanci projednají situaci na řecko-turecké hranici

Debatu o situaci na řecko-turecké hranici prosadila opoziční ODS. Napětí se tam vyhrotilo poté, co Ankara oznámila, že už nebude bránit migrantům v odchodu do Evropské unie. Přestala tím dodržovat dohodu s Bruselem z roku 2016, v níž slíbila zastavit migrační vlnu do Unie výměnou za miliardovou finanční pomoc.

Poslanci dále projednají odchodné pro obecní strážníky – dostat by se mohlo do novely, která zpřesňuje část jejich oprávnění a postupů. Přidává také podporu a propagaci extremistických hnutí k důvodům, jež vedou ke ztrátě spolehlivosti u strážníků.

Plénum se bude zabývat také zavedením obecného referenda.