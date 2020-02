Ve Španělsku se bouří tisíce zemědělců, centrum Valencie ochromily traktory

Největší protest španělských zemědělců se uskutečnil v milionové Valencii. Do centra města dopoledne přijelo na osm set traktorů, které tam zcela ochromily dopravu. Na demonstraci přišlo na šest tisíc lidí.

Traktory vyjely i do centra katalánské Lleidy. V andaluské Baeně demonstrovali mimo jiné producenti oliv, kteří mají v poslední době velké problémy. Ceny totiž snížila loňská velká úroda a kvůli zavedení cel na dovoz do USA klesl export do Ameriky.

„Výkupní ceny nám nepokryjí ani naše náklady,“ postěžoval si deníku El País jeden z demonstrantů ve Valencii Miguel Ángel Rosa.

Vinu ale španělští zemědělci nepřikládají jen své vládě. „Evropa nechává přivážet ovoce z Egypta, jižní Afriky a Jižní Ameriky. Tam mají nízké platy a navíc používají pesticidy, které jsou tady zakázané,“ uvedl další z manifestujících ve Valencii.