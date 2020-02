Éra Merkelové končí, rezignace šéfky CDU je i selháním kancléřky, píší německá média

„Neselhala ale jen Krampová-Karrenbauerová. Selhala také Angela Merkelová. Byl to její experiment na přechodnou dobu rozdělit funkce kancléřky a předsedkyně strany,“ připomíná ARD, podle níž nyní Merkelová jen těžko bude řídit proces výběru nástupce Krampové-Karrenbauerové.

Právě éra kancléřky, která Německo vede už přes čtrnáct let, podle listu Die Welt změnila CDU téměř k nepoznání tím, že ji posunula výrazně do politického středu. „Kompas strany je v troskách, zásadní otázky jsou nevyřešené,“ píše deník.

Skoro polovina Němců si myslí, že se AfD v blízké budoucnosti dostane do vlády

Průzkum institutu YouGov ukázal, že téměř polovina Němců je přesvědčena, že AfD se v příštích deseti letech dostane do vlády na zemské nebo dokonce celoněmecké úrovni. S účastí strany, v níž postupně sílí národovecké křídlo, na vládě v příštích deseti letech počítá 48 procent Němců. O tom, že se tak nestane, je přesvědčeno 29 procent dotázaných.

Zhruba čtvrtina obyvatel spolkové republiky – 26 procent – má podle průzkumu za to, že účast AfD na vládě v některé ze 16 spolkových zemí je v pořádku, 19 procent by jich nemělo problém ani se zapojením protiimigrační strany do celoněmecké vlády. Většina Němců – 59 procent – ale nadále jakoukoli účast AfD na vládě odmítá.