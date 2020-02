Sověti odvlekli 139 tisíc Poláků za noc, připomněl Ruczaj. Od začátku deportací uplynulo 80 let

Mnoho deportovaných nepřežilo ani cestu

„Jedněm i druhým šlo o to samé, to znamená uříznout společnosti hlavu. Zbavit ji elit, zbavit ji vůdčích elementů, což znamenalo různé věci. Znamenalo to jak univerzitní profesory, ale ve venkovských oblastech to mohlo znamenat i lesníky, hajné a tak podobně,“ přiblížil s tím, že oba režimy používaly k tomuto účelu jak přímého vyvražďování, tak deportací.

První z několika vln deportací začala 10. února 1940. „V první deportaci bylo odvlečeno kolem 139 tisíc lidí v podstatě během jedné noci. Putovali na neuvěřitelné vzdálenosti, v první vlně především do oblasti Komi a Archangelsku v severní části evropského Ruska, potom především do severního Kazachstánu,“ popsal Ruczaj.

Mnoho lidí nepřežilo ani cestu, neboť noční teploty klesaly k minus pětatřiceti stupňům a deportovaní neměli téměř žádné jídlo, upozornil ředitel Polského institutu v Praze.

„V podstatě se jenom na dalších a dalších zastávkách vyhazovala další mrtvá těla. Potom byli buď rovnou zařazeni do pracovních táborů, anebo v případě severního Kazachstánu byli často jenom ponecháni uprostřed stepí, takže ta úmrtnost byla opravdu veliká.“