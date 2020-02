Víra je víc než stranická legitimace. Mormon Romney jako jediný hlasoval pro sesazení Trumpa

S kritikou okamžitě vyrukoval syn prezidenta Donald Trump mladší. Na Instagramu ho označil vulgarismem, který se v angličtině používá pro ženský pohlavní orgán. „Mitt Romney je navěky zahořklý, protože nikdy nebude americkým prezidentem. Byl příliš slabý, aby porazil demokraty, tak se k nim nyní připojil,“ napsal dále a dodal, že by měl být vyloučen z republikánské strany.

Dlouhé nepřátelství

Zkušený politický matador Romney drží uvnitř strany prapor opozice vůči současnému prezidentovi. Představitel republikánského establishmentu se politice věnuje desítky let. Reprezentuje tedy to, co Trump dlouhodobě napadá.

Když se v roce 2016 byznysmen s blonďatou přehazovačkou oficiálně stal kandidátem republikánů na prezidenta, řada významných členů strany se rozhodla ho ve volbách nepodpořit. Bývalí prezidenti Bushovi nebo právě Romney. „Přál bych si, abychom měli lepší výběr. Stále doufám, že se věci zlepší,“ řekl tehdy.

Po vítězných volbách se objevil náznak usmíření. Romney se stal jedním z kandidátů na ministra zahraničí. S nově zvoleným prezidentem se kvůli tomu sešel v jeho rezidenci, funkce však nakonec připadla Rexi Tillerosonovi.

Politický comeback bývalého mormonského misionáře přišel před dvěma roky, když vyhrál volby do Senátu za stát Utah, kde jeho církev sídlí a dominuje. Během kampaně získal překvapivě podporu i na Trumpově twitterovém účtu. „Mitt Romney oznámil, že kandiduje do Senátu za úžasný stát Utah. Bude skvělým senátorem.“ Nyní se vrátil do řad nepřátel.