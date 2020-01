Rána pro demokraty v klíčové fázi impeachmentu. V pátek může být závěrečné hlasování

Proces ústavní žaloby proti prezidentu Donaldu Trumpovi vstupuje v pátek do kritické fáze. Demokraté potřebují čtyři republikánské hlasy k předvolání svědků, jeden z umírněných senátorů za republikánskou stranu Lamar Alexander ale avizoval, že bude proti. Žalobci i obhájci prezidenta budou mít čtyři hodiny na to, aby přednesli svá závěrečná prohlášení, a dojít by mohlo i k samotnému hlasování o impeachmentu.