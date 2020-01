Do brexitu zbývá týden. Co čekat, pokud na ostrovech podnikáte, studujete nebo jedete na výlet?

Budou čeští občané žijící a pracující v Británii moci zůstat?

Ano. Stačí požádat o status usedlíka (settled status) nebo předběžný status usedlíka v případě pobytu kratšího pěti let (pre-settled status). Díky němu budou zachována všechna práva. Je možné tak učinit do 30. června 2021. Bezplatnou registraci spravuje britské ministerstvo vnitra, informace o potřebných dokumentech jsou zde.

Registrovat se mohou i lidé, kteří se narodili v Británii, ale nejsou britskými občany; držitelé potvrzení o trvalém pobytu, které pozbyde platnosti 31. prosince 2020; příbuzní britských občanů.

Nemusí se naopak registrovat držitelé irského občanství. Nutné to není ani pro lidi s neomezeným povolením ke vstupu (indefinite leave to enter), nebo pobytu (indefinite leave to remain). Ti však registrací získají širší práva, pokud budou hodně času trávit mimo Británii. Registrovat se nemusí ani lidé, kteří v Británii pracují, ale nežijí.

Pro držitele britského občanství registrace není možná.