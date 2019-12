České firmy výsledek voleb v Británii vítají, klíčová bude teď podoba cel

„Drtivé vítězství konzervativní strany potvrdilo to, co slyšíme ze strany byznysu již minimálně dva roky: ukončete nejistotu spojenou s brexitem co nejdříve,“ řekl šéf zahraniční kanceláře CzechTrade v Londýně Martin Macourek. Nyní nastane podle něj zápas o podobu brexitu. Pokud bude docíleno takzvaného byznys brexitu, tedy racionálního kompromisu, který je v zájmu obou stran, nemají se kvalitní čeští exportéři čeho bát, myslí si Macourek.

Roční vývoz z Česka do Velké Británie se už několik let podle Asociace exportérů pohybuje mezi 200 až 210 miliardami korun, zhruba 70 procent tvoří stroje a dopravní prostředky.

Hlavní analytička hospodářské komory Karina Kubelková míní, že vývoj ohledně brexitu v roce 2020 již nabírá jasnějších obrysů. Nejistota, která podnikatele navázané na obchodní partnery z Velké Británie dlouhou dobu sužovala, se podle ní snížila. „Věříme, že bude odhlasována výstupová dohoda a nastane přechodné období. Jakmile budou podmínky brexitu politicky schváleny britským parlamentem, začne skutečná výzva, a to vyjednávání o budoucích vztazích,“ dodala.

Zásadní jsou cla mez Unií a Spojeným královstvím

Podle analytika poradenské společnosti Moore Stephens Martina Housky bude pro firmy klíčové, jakou podobu dostane vzájemný obchod. Zásadní jsou například cla a kvóty na dovoz zboží mezi Unií a Spojeným královstvím, které je pro české firmy čtvrtou až pátou nejdůležitější exportní destinací. Podniky si podle Housky proto musí připravit různé scénáře obchodní politiky. „V souvislosti s brexitem mnoho zahraničních firem plánuje opustit Britské ostrovy a Česko má jedinečnou možnost tyto firmy přilákat,“ tvrdí Houska.