Uzavření dohody mezi EU a Británií do konce roku je reálné, říká britský velvyslanec Archer

Dolní komora britského parlamentu schválila prováděcí zákon k brexitové dohodě. To má umožnit, aby Spojené království opustilo Evropskou unii už na konci ledna.

Zákon nyní zamíří do Sněmovny lordů a nakonec k podpisu královně. Londýn s Bruselem pak v takzvaném přechodném období čekají klíčové rozhovory o obchodních a bezpečnostních vztazích, budou na to mít jedenáct měsíců. Johnson se totiž zavázal zemi z Unie definitivně vyvést do konce roku 2020.

Tak krátká lhůta si z některých míst vysloužila kritiku, například hlavní vyjednavač Evropské komise pro brexit Michel Barnier varoval, že na uzavření plnohodnotné dohody o volném obchodu bude třeba víc než rok. Podle britského velvyslance v Praze je ale reálné, že se dohodu podaří vyjednat do konce roku.

„Slyšel jsem, že hodně lidí říká, že to reálné není, ale – nejenže premiér si přeje dokončit celý proces do konce roku – ten návrh, který prochází parlamentem, stanoví, že ze zákona proces musí být do konce roku ukončen,“ poznamenal v pořadu Události, komentáře Archer. „Znamená to, že vláda nebude mít na výběr.“