ŽIVĚ: Britští poslanci hlasují o brexitovém zákonu

Ve druhém čtení poslanci schválili návrh brexitového zákona již 20. prosince, tedy krátce po parlamentních volbách, v nichž vládní konzervativci přesvědčivě zvítězili a zajistili si v parlamentu pohodlnou většinu.

V uplynulých dvou dnech se normou zabývali poslanci ve výborech. Opoziční návrhy na změny ale vládní zákonodárci bez problémů smetli ze stolu.

Po očekávaném schválení v dolní komoře parlamentu poputuje návrh zákona do horní komory, Sněmovny lordů. Pokud by její členové schválili nějaké dodatky, musela by se norma vrátit zpět do Dolní sněmovny. Zásadní změny se ale nečekají.

Pokud by Sněmovna lordů zákon schválila v nezměněné podobě, zbýval by již jen formální souhlas královny a Británie by mohla po měsících odkladů opustit EU 31. ledna. Brexit si britští voliči schválili v referendu v roce 2016.