Poprvé zasedá nový britský parlament. Poslanci složí přísahu a zvolí si předsedu

Britští poslanci se po volbách scházejí na svém ustavujícím zasedání. Složí slavnostní přísahu a zvolí si předsedu, kterým by se měl zřejmě stát labourista Lindsay Hoyle. Toho zvolila do svého čela již předchozí Dolní sněmovna krátce před svým rozpuštěním na počátku listopadu. V pátek by mohl prvním a druhým čtením projít prováděcí brexitový zákon, jehož přijetí musí předcházet schvalování samotné brexitové dohody. Tu by měl Johnson předložit poslancům do Vánoc. Přímý přenos ze zasedání ve videu v článku.