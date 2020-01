Ani smrt neochránila před spravedlností. V Paříži zazněly tresty pro francouzské islamisty

Tresty od pětadvaceti let až po doživotí vynesl v pátek soud v Paříži nad Francouzi, kteří v Sýrii a Iráku působili v řadách samozvaného Islámského státu (IS). Proces se čtyřiadvaceti obžalovanými byl prvním svého druhu. Vedl se i přes to, že mnozí nich v bojích zemřeli. Francie zároveň řeší citlivou otázku návratu asi pěti set francouzských islamistů z Blízkého východu.