Reportérky natáčely v kurdské věznici, kde přebývají bojovníci IS. Staví se do role obětí

Ve vězeních na severu Sýrie jsou tisíce bojovníků teroristické organizace Islámský stát (IS). Hlídají je Kurdové, kteří měli značnou zásluhu na porážce IS loni v dubnu. Zajatci se nyní vydávají za nevinné oběti a chtěli by se vrátit do svých původních zemí, které je však nechtějí. Do jedné z ostře střežených věznic se dostaly reportérky Lenka Klicperová a Markéta Kutilová.