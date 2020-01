Konec ticha o sexuálním násilí. K soudu doputoval Weinsteinův případ, který spustil MeToo

- Harvey Weisntein založil v roce 1979 se svým o dva roky mladším bratrem Bobem filmové studio Miramax. Původně mělo distribuovat nezávislé filmy, které nenacházely pochopení u velkých studií. Hlavní tváří firmy, která časem začala také produkovat vlastní filmy, byl starší Harvey. Studio se postupně rozrostlo v jednu z hlavních amerických produkčních a distribučních společností.

- K úspěšným filmům Miramaxu patří Sex, lži a video (režie Steven Soderbergh, premiéra 1989), Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994), Anglický pacient (Anthony Minghella, 1996), Trainspotting (Danny Boyle, 1996), Dobrý Will Hunting (Gus Van Sant, 1997), Život je krásný (Roberto Benigni, 1998), Pravidla moštárny (Lasse Hallstrom, 1999), Zamilovaný Shakespeare (John Madden, 1999), Deník Bridget Jonesové (Sharon Maguireová, 2000), Frida (Julie Taymorová, 2002) nebo Kill Bill 1 a 2 (Tarantino, 2003 a 2004).

- I po pohlcení společností The Walt Disney v roce 1993 si studio Miramax zachovávalo určitou míru nezávislosti. V roce 2005 opustili Miramax jeho zakladatelé bratři Weinsteinovi, kteří si založili společnost The Weinstein Company. Ta stála za řadou dalších úspěšných filmů: Hanebný pancharti (Tarantino, 2009), Králova řeč (Tom Hooper, 2010) nebo Umělec (Michel Hazanavicius, 2011). Během čtvrtstoletí získaly Weinsteinem produkované filmy na osm desítek Oscarů.

- Po vypuknutí skandálu kolem sexuálního obtěžování v říjnu 2017 musel Weinstein ve vedení své produkční firmy skončit, The Weinstein Company později skončila v konkurzu. Opustila ho také jeho druhá manželka Georgina, anglická herečka a módní návrhářka, a byl vyloučen z řady prestižních filmových organizací, včetně americké Akademie filmového umění a věd, která uděluje filmové ceny Oscar. K podobnému kroku přitom tako instituce sahá jen velmi ojediněle.

- Po vlně obvinění ze sexuálních útoků se stáhl z veřejného života a žije na předměstí New Yorku. Během cest do centra občas musí čelit verbálním útokům, loni v říjnu na něj třeba skupina žen v baru křičela, že je monstrum a násilník. Před pár týdny pak vzbudilo rozhořčení Weinsteinovo vyjádření pro list New York Post, kde si postěžoval, že všichni zapomínají na jeho přínos filmu. „Produkoval jsem víc filmů režírovaných ženami a o ženách než kdokoli jiný… Já byl první! Byl jsem pionýr!“ prohlásil.

- Weinstein se narodil 19. března 1952 v Queensu v New Yorku v židovské rodině, jejíž předci pocházeli z Polska. Vystudoval mediální komunikaci na Státní newyorské univerzitě v Buffalu ve státě New York. V 70. letech pořádal obří koncerty největších hudebních hvězd. Dlouhá léta podporoval Demokratickou stranu a její kandidáty Baracka Obamu a Hillary Clintonovou. Se svou první manželkou Evou se rozvedl v roce 2004, z prvního manželství má tři děti, z druhého dvě.

- Zdroj: ČTK