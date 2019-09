Plácido Domingo po půl století skončil v Metropolitní opeře. Z obtěžování ho viní dvacítka žen

Španělský operní pěvec Plácido Domingo ukončil spolupráci s newyorskou Metropolitní operou, kde měl ve středu vystoupit v titulní roli opery Macbeth. Důvodem je podle deníku The New York Times napětí ve sboru kvůli vyjádřením dvou desítek žen, které v médiích v předchozích týdnech obvinily Dominga ze sexuálního obtěžování v dřívějších letech. Pěvec popírá, že by je obtěžoval.