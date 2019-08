Plácido Domingo čelí obvinění ze sexuálního obtěžování. Slavný pěvec nařčení odmítá

Několik žen uvedlo, že v nich Domingovo chování vyvolávalo nepříjemné pocity, a skoro tři desítky lidí ze světa opery vypověděly, že byly svědky Domingova nevhodného jednání se sexuálním podtextem. Jde o události, které začaly koncem osmdesátých let a pokračovaly další tři dekády. Mělo se týkat hlavně mladých žen na začátku kariéry.

Sedm z devíti žen, které Dominga ze sexuálního obtěžování obviňují, mají pocit, že na jejich kariéru mělo negativní vliv to, že odmítly návrhy, které jim Španěl dělal, uvedla agentura AP. Některé z žen prý nikdy nedostaly role, které jim tento mocný muž světa opery sliboval. Jde o osm pěvkyň a jednu tanečnici.

Většina žen chce zůstat v anonymitě

Pouze jedna z devíti žen souhlasila se zveřejněním svého jména. Jde o mezzosopranistku Patricii Wulfovou, která s Domingem zpívala v opeře ve Washingtonu. Ostatní vypovídaly pod podmínkou zachování anonymity. Vysvětlily to tím, že stále působí v branži a mají strach z pomsty, ponížení nebo dokonce obtěžování.

Jedna z žen uvedla, že jí Domingo sáhl pod sukni, jiné řekly, že je proti jejich vůli líbal. Dělo se to například v šatně, hotelovém pokoji a během schůzky u oběda. Z výpovědí žen vyplývá, že Domingo je neustále kontaktoval, často jim telefonoval domů pozdě večer a tvrdil jim, že ho zajímá jejich kariéra. Naléhal na ně, aby s ním šly na drink nebo jídlo, zval je k sobě do bytu nebo do hotelu pod záminkou, že jim chce poskytnout profesionální radu.

Dvě z nich uvedly, že krátkodobě Domingovým návrhům podlehly z obavy, že když řeknou „ne“ nejmocnějšímu muži světa opery, ohrozí to jejich kariéru.

Jedna z nich s ním měla dvakrát pohlavní styk v jednom losangeleském hotelu. Když odcházel na představení, položil na toaletní stolek desetidolarovou bankovku. „Nechci, aby ses cítila jako prostitutka, ale nechci, abys platila za parkování,“ vysvětlil jí údajně.

Jiné ženě se svěřil, že věří, že když je před vystoupením se ženou, pomůže mu to uvolnit se a zklidnit se.

Kolegové pěvkyně před Domingem varovali

Kolegové žen, které se staly předmětem Domingova zájmu, je před ním opakovaně varovali. Doporučovali jim, aby s ním nikdy nezůstávaly o samotě, dokonce ani ve výtahu. A pokud s ním měly někam jít na jídlo, dostalo se jim rady, aby se vyvarovaly pití alkoholu.

„Není to tak, že chci, aby byl potrestán. Chci, aby si věci uvědomil. Chci, aby se přesně dozvěděl, za jaké škody je zodpovědný: za emoční, psychologické, profesní a jiné,“ řekla AP jistá sopranistka, které Domingo tvrdil, že zve své oblíbené zpěvačky a zpěváky, aby společně vystupovali. Poté, co se s ním v šatně odmítla líbat, ale od něj žádnou pracovní nabídku nedostala.

Pěvec obvinění odmítá

Domingo obvinění ze sexuálního obtěžování označil za „hluboce znepokojivá a tak, jak byla představena, za nepřesná“. Domníval se prý, že veškeré jeho chování a vztahy byly přijímány kladně a se souhlasem.

Plácido Domingo za svoji nesmírně úspěšnou operní kariéru ztvárnil okolo 150 rolí, na svém kontě má čtyři tisíce představení. Největší slávu mu přineslo působení s Lucianem Pavarottim a José Carrerasem v sestavě Tři tenoři. Domingo je držitelem řady ocenění, mezi nimi několika hudebních cen Grammy. Je mimo jiné zakladatelem operní soutěže Operalia, jejíž letošní ročník se konal v červenci v Národním divadle Praze. Působí také jako generální ředitel opery v Los Angeles.