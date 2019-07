Je moje povinnost pomáhat pěvcům, aby se stávali hvězdami, říká Plácido Domingo

Ano, chyba se stane. Je to, jako když máte tanečníka, který při náročné figuře upadne. A pěvec zase má ten problém, že se mu může zlomit hlas. Pěvec zažije momenty, kdy se mu hlas prostě zlomí, ale když máte štěstí, tak se to nestane před publikem.

Vy v rámci poroty nehlasujete. Proč?

Protože bych asi byl příliš štědrý. Mám raději, když pěvce hodnotí porotci, kteří vědí, co si přejí a co se jim líbí. Já vím, jak obtížné to je, takže bych možná dával každému daleko více bodů. Uvědomuji, že to by asi nebylo úplně ono.

Když mám někdy pocit, že něco nedává smysl, tak mohu zasáhnout a mohu se k tomu vyjádřit, například když vidím, co chce kandidát svou interpretací říct. Analyzujeme to, někdy jde o bod dva rozdílu, a potom mohu zasáhnout a říct: Víte co, místo deseti finalistů jich budeme mít dvanáct nebo třináct, protože ten rozdíl je pouze dvoubodový.

Tímto způsobem do toho zasahuji a vzhledem k tomu, že i diriguji, tak se snažím pěvce sledovat, snažím se je doprovázet na piano při áriích a dát ze své strany cokoliv, aby i oni dávali vše. To je moje povinnost a také můj sen, pomoci, aby se pěvci stávali hvězdami.

Během konkurzu si děláte poznámky. Co si zapisujete, na co se soustředíte?

Ano, dělám si poznámky, je to i pro mé vlastní znalosti, postřehy, co si myslím o jednotlivých pěvcích, mentálně jim dávám určitý počet bodů, určité skóre. Víte, jsem ředitelem opery v Los Angeles, a když si zapamatuji nějakého pěvce, a nemusí ani vyhrát, ale zaujme mě, tak si to zapíšu a tímto způsobem mám povědomí o všech pěvcích, kteří se soutěže zúčastní.

Lada Bočková je skutečná umělkyně, říká Domingo

Včera jsem slyšel některá vystoupení, byl tam Piotr Buszewski z Polska, a ten měl velmi silnou prezenci na scéně a skvělou techniku, na druhé straně máte Damira Rachmonova z Uzbekistánu a ten byl téměř nesmělý, ale svůj part si opravdu užíval. Co máte raději?

Hovoříme o dvou případech, oba pěvci jsou tenoři, jsou hodně rozdílní, ale líbily se mi výkony obou. Samozřejmě dnes před námi stanou další kandidáti, ale myslím, že oni oba mají šanci dostat se do semifinále. Mohou i vyhrát.

A co Lada Bočková, jediná česká zástupkyně?

Ano, její hlas se mi velice líbí, ale musíme počkat do dnešního večera, než uslyšíme všechny vystoupení, pak teprve budeme moci rozhodnout o tom, kdo postoupí. Uvidíme, jak bude vypadat hlasování jednotlivých členů poroty a potom vybereme dvacet pěvců nebo možná o několik víc, protože když tam bude ten rozdíl jednoho nebo dvou bodů, tak vybereme více než dvacet postupujících, takže tajemství bude rozluštěno dnes večer. Je skvělá, může postoupit do semifinále i finále, je to skutečná umělkyně, můžete na ni být hrdí.

Jsou zde členové poroty, kteří zastupují velké operní domy. Je možné, že ti, kteří se dostanou do finále, budou potom v těchto operních domech zpívat?

Ano, rozhodně, jsou tu lidé, kteří zodpovídají za operní domy, objevují tyto talenty a uzavírají s nimi smlouvy. V různých divadlech, která navštívíte, můžete vidět vítěze soutěže Operalia.