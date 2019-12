Weinstein zaplatí ženám jako odškodné miliony dolarů. Většina obvinění ze sexuálních útoků stáhne

Přes třicet hereček a bývalých zaměstnankyň Weinsteinových podniků, které producenta zažalovaly pro sexuální útoky a zvrhlé chování, s dohodou podle právníků souhlasí. Peníze vyplatí pojišťovny, které mají smlouvu s Weinsteinovými firmami, sám obviněný ze svého nezaplatí nic. Nebude ani nucen přiznat jakékoli pochybení.

Podmínky dohody nejsou jasné, napsal list The New York Times (NYT). Je pouze známo, že 18 obětí si rozdělí 6,2 milionu dolarů, přičemž žádná z nich nedostane víc než půl milionu. Jednou z poškozených je herečka Katherine Kendallová, která urovnání komentovala roztrpčeně: „Nelíbí se mi to, ale nevím, co bych jiného mohla dělat.“

Počátek hnutí #MeToo

Weinsteina ze sexuálního násilí a zvrhlého chování obvinilo celkem přes osmdesát žen včetně hereček Salmy Hayekové či Gwyneth Paltrowové. Některé případy jsou desítky let staré, další se datují do nedávné doby. Producent všechna obvinění odmítá a tvrdí, že nejednal proti vůli žen.