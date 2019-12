Brity dělí poslední den od voleb, které určí další cestu brexitu: kdy, jak a zda vůbec

přehrát video Do britských voleb zbývá den

Jeden den – přesně tolik dělí Brity od voleb, které můžou výrazně změnit historii země. Ani současná ani předchozí vláda nedokázala dokončit odchod z Evropské unie, pro který se před třemi lety tamní občané vyslovili v referendu. Průzkumy naznačují, že by mohla Konzervativní strana premiéra Johnsona získat v Dolní sněmovně absolutní většinu. Vyloučené ale není ani to, že se bude opakovat situace z roku 2017 a opoziční labouristé dosáhnou mnohem lepšího výsledku, než jim průzkumy předpovídají. Nastat by pak mohl nový pat, který by mohl vést až k druhému referendu a možná i úplnému zrušení brexitu.

Fakta Cíle hlavních britských stran týkající se brexitu Cíle hlavních britských stran týkající se brexitu Konzervativní strana pod vedením premiéra Borise Johnsona chce po volbách dál pracovat na odchodu Británie z Evropské unie k 31. lednu 2020 na základě v říjnu vyjednané dohody .

Labouristická strana Jeremyho Corbyna Johnsonovu dohodu odmítá a chce vyjednat s Evropskou unií novou rozvodovou dohodu předpokládající těsné budoucí partnerství s EU. Tu by labouristé následně předložili ke schválení voličům v referendu . Lidé by přitom měli možnost hlasovat i pro setrvání v EU .

Proevropští Liberální demokraté v čele s předsedkyní Jo Swinsonovou se kvůli postoji obou velkých stran před volbami označují za největší stranu, která je přesvědčivě proti brexitu. Uzavřeli spojenectví se dvěma menšími stranami (velšská strana Plaid Cymru a zelení), které má zajistit, aby se po volbách dostalo do parlamentu co nejvíce odpůrců brexitu.

Pro pokračující členství Velké Británie v EU je důrazně i Skotská národní strana (SNP) Nicoly Sturgeonové.

Protiunijní Strana pro brexit, v jejímž čele stojí Nigel Farage, prosazuje odchod země z Evropské unie a chce zabránit tomu, aby se konalo druhé brexitové referendum. Do poloviny roku 2020 chce vyjednat obchodní dohodu s EU.

Britský premiér proto mluví o riziku parlamentu neschopného usnášení. „Jednalo by se o dalších pět let zmatku, chaosu, nerozhodnosti, odkladu a rozdělení,“ uvedl Johnson. Pokud by konzervativci zvítězili, opustila by zřejmě Británie unii 31. ledna příštího roku, a to na základě dohody, kterou Johnson vyjednal s EU v říjnu. Cílem změn, kterých dosáhl v dohodě vyjednané jeho předchůdkyní Theresou Mayovou, bylo odstranit spornou irskou pojistku, která měla zabránit přísným kontrolám na hranicích mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. Labouristé sází na širší sliby Pokud by po čtvrtečním hlasování konzervativci většinu 326 křesel v Dolní sněmovně nezískali, k moci by se mohla nakonec dostat menšinová vláda labouristů. Jejich lídr Jeremy Corbyn chce v případě vítězství vyjednat s EU novou dohodu, kterou by následně Britové měli schvalovat v referendu. V něm by měli ale i možnost hlasovat pro setrvání v EU. Na konci listopadu Corbyn řekl, že by před lidovým hlasováním zastával neutrální stanovisko a neprosazoval žádnou ze dvou možností. Za to si vysloužil tvrdou kritiku.

Mimo jiné kvůli nejednotnému názoru na brexit se labouristé snažili do předvolební kampaně dostat i jiná témata. Vystoupili například s ostrou kritikou úsporných opatření konzervativních vlád, které podle nich mají dopady na veřejné zdravotnictví, školství i bezpečnost. V programu pak Corbynova strana slíbila mohutné veřejné investice, ale i znárodňování v oblasti dopravy, energetiky či telekomunikací. „Chtěl bych povzbudit všechny, aby ve volbách volili labouristy. Předložili jsme manifest, komplexní program pro tuto zemi. Je to program, který ukončí nespravedlnosti a nerovnost a chudobu v Británii a investuje do budoucnosti,“ uvedl lídr labouristů.