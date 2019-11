Corbyn v debatě řekl, že v případě nového referenda o brexitu by zůstal neutrální

Otázkám ohledně svého názoru na brexit čelí Corbyn dlouhodobě a kvůli nejasným vyjádřením je terčem kritiky a posměchu ze strany vládních konzervativců. Ačkoli neřekl, zda odchod své země z Evropské unie v principu podporuje či nikoli, podle britských médií poprvé jasně řekl, jak by se zachoval v případě referenda o svém brexitovém plánu.

Labouristé slibují, že pokud se po prosincových volbách dostanou k moci, dosáhnou za tři měsíce úpravy brexitové dohody tak, aby nasměrovala Británii k co nejtěsnějšímu budoucímu partnerství s EU. Půl roku po volbách by pak labouristická vláda uspořádala referendum, v němž by voliči vybírali mezi novou podobou brexitu a setrváním v Unii.

Dříve Corbyn uváděl, že o postoji své strany v kampani před případným novým referendem by rozhodl mimořádný sjezd na toto téma. Řada jeho stranických kolegů nicméně dává jasně najevo, že by za uvedeného scénáře prosazovali zrušení brexitu.