Ruský aktivista u soudu vyzýval k lásce a odpovědnosti. Dostal podmínku za extremismus

Žukova původně obvinili za vedení davu na nepovolené červencové demonstraci. Když bylo z videozáznamů jasné, že se ničeho takového nedopustil, prokuratura ho obvinila z nabádání k extremismu na jeho videoblogu. Tvrdila, že v něm vyzývá k násilnému svržení současného ústavního uspořádání země.

Blog sledují až stovky tisíc lidí a jednadvacetiletý student na něm dlouhodobě kritizuje představitele současného režimu za to, že se u moci drží jen proto, aby mohli krást peníze daňových poplatníků.

Prokuratura pro něj žádala čtyři roky vězení. Soud nakonec vynesl mírnější rozsudek. „Doufám, že už jste se naučili nevnímat odsouzení nevinných lidí jako výhru,“ komentoval to Žukov po svém propuštění.

Soudy vynesly i další verdikty. Na rok do vězení poslaly aktivistu Nikitu Čircova, který podle rozsudku na demonstraci strčil do policisty a způsobil mu újmu. Pavel Novikov musí za podobný čin zaplatit pokutu 120 tisíc rublů (přes 40 tisíc korun). Vladimir Jemeljanov byl odsouzen k dvouletému podmíněnému trestu za to, že na několik vteřin držel policistu za neprůstřelnou vestu.

Inkriminovaná demonstrace byla jednou ze série násilně potlačených protestů proti vyřazení opozičních kandidátů z komunálních voleb. Volební komise většinou neuznaly podpisy pod jejich kandidaturou, přestože se k nim část jejich autorů na internetu hlásila.