Kamery už poznají i řidiče s mobilem. Do provozu je nasazují v Austrálii

Kamery s umělou inteligencí pracují ve dne i v noci, za každého počasí a mobil za čelním sklem poznají až v třísetkilometrové rychlosti. Nejprve zachytí interiér každého auta. Snímky bez mobilů pak systém sám odfiltruje a ty s podezřením na přestupek předá úředníkům.

„Řídit s mobilním telefonem je jako řídit opilý. Je to hloupost, je to nebezpečné a někoho to zabije,“ prohlásil při prezentaci systému ministr dopravy australského státu Nový Jižní Wales Andrew Constance. Že se řidič nevěnuje řízení, je nejčastější příčinou dopravních nehod. Jak často za to může konkrétně mobil, není známo.

Podle dopravních modelů australské policie by však nové zařízení mělo předejít až stovkám tragických nehod ročně jenom v Novém Jižním Walesu. Do čtyř let by tam měla umělá inteligence hodnotit 135 milionů snímků ročně.