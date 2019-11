INFOGRAFIKA: Podívejte se na složení nové Evropské komise

Ursula von der Leyenová (Německo): Předsedkyně EK

Šedesátiletá politička německých křesťanských demokratů (CDU), kteří patří do EPP, byla v červenci zvolena Evropským parlamentem do čela Evropské komise, a stane se tak první ženou v jejím čele. Do té doby byla od roku 2013 německou ministryní obrany.