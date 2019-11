Velká Británie do Komise svého kandidáta nepošle. Unie tím přitom podmiňovala odklad brexitu

Londýn před britskými parlamentními volbami vypsanými na druhý prosincový týden nenominuje svého kandidáta do nové Evropské komise. Podle webu Politico či agentury AFP to ve středu večer britská vláda dopisem oznámila příští šéfce EK Ursule von der Leyenové. Britskou účastí v Komisi přitom vlády zemí Evropské unie podmínily nedávno schválený odklad brexitu do konce ledna.