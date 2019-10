Výhrůžky i útok na mešitu. V Německu se množí střety mezi Kurdy a Turky

Krize na severu Sýrie se rychle přenáší i do Německa, kde přibývá násilných střetů mezi tamními Kurdy a Turky. V zemi jich žije dohromady přes tři miliony. Policie eviduje mimo jiné napadené obchody i útok na mešitu. Podle Kurdů navíc dorazí do Německa nová vlna uprchlíků ze Sýrie, kteří prozatím utekli před Turky do sousedních zemí.