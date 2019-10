Turecko podle arabsko-kurdské koalice v Sýrii opět útočí. Europoslanci jej vyzývají ke stažení vojáků

Na severu Sýrie začali ve středu na základě rusko-turecké dohody hlídkovat ruští vojenští policisté. Mají pomoci zajistit stažení oddílů syrských Kurdů. Ve čtvrtek Rusko oznámilo, že tam do týdne vyšle dalších 276 vojenských policistů a 33 kusů vojenské techniky.

Už ve středu europarlament navrhl, aby Evropská unie výrazně omezila Turecku peníze, které do země proudí v rámci předvstupní pomoci.

Usnesení, které europoslanci přijali na plénu ve Štrasburku, také vyzývá k přijetí „přiměřených a cílených“ ekonomických sankcí proti Turecku. Podle poslanců by EU například mohla zmrazit preferenční režim pro dovoz tureckých zemědělských produktů a jako poslední možnost pozastavit celní unii s Tureckem, což by mělo výrazný dopad na obchod země s osmadvacítkou.

Evropský parlament ve čtvrtek tureckou invazi do Sýrie odsoudil a označil ji za závažné porušení mezinárodního práva. Ankaru vyzval, aby intervenci okamžitě ukončila a stáhla všechny své vojáky ze syrského území.

„Napadení Kurdů v Sýrii jen dokazuje, co už je dlouho zřejmé. Turecko už dávno není partnerem, který by dodržoval stejné hodnoty jako EU,“ uvedla česká europoslankyně Michaela Šojdrová, která působí ve společném parlamentním výboru EU-Turecko. Ankara podle ní zašla příliš daleko. „EU musí reagovat embargem na zbraně, ale i na finanční toky do Turecka. Nesmí přihlížet začínající humanitární a bezpečnostní katastrofě,“ dodala.

Poslanci také zdůrazňovali, že současné příměří je slabý příslib. Německá levicová poslankyně a turecká rodačka Özlem Demirelová uvedla, že takzvaná „bezpečnostní zóna“ u hranice, nutná podle Ankary pro návrat syrských uprchlíků do vlasti, neznamená bezpečnost, ale nové uspořádání Sýrie. „Faktem je, že všichni včetně EU zde mají své geostrategické zájmy, nebylo ani přijato úplné zbrojní embargo,“ uvedla.