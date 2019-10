Clintonová viní Rusko ze zásahů do kampaně před americkými volbami

Bývalá americká prezidentská kandidátka Hillary Clintonová obvinila Rusko, že se znovu vměšuje do nadcházejících voleb. Moskva podle ní zasahuje do primárek Demokratické strany a snaží se, aby proběhly tak, že výsledkem bude znovuzvolení stávajícího šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Zásahy do předchozího hlasování v roce 2016 opakovaně potvrdil zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller. Kreml to odmítá.