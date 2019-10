Maďarská opozice slaví největší vítězství za posledních deset let. Bude mít starostu v Budapešti

Opoziční strany mají na dosah také většinu v budapešťském zastupitelstvu, kde by mohly obsadit 17 mandátů oproti 14 křeslům pro Fidesz a jeho spojence. Další dva kandidáti mají nakročeno do 33členného zastupitelstva jako nezařazení. Podle agentury Reuters se jedná o největší vítězství maďarské opozice za posledních deset let.

Souboj obou kandidátů v Budapešti byl ostře sledovaný. Proti stávajícímu primátorovi, 71letému Tarlósovi z Fideszu, se postavil 44letý Gergely Karácsony. Měl širokou podporu opozice od liberálních stran až po radikální pravicové hnutí Jobbik, které proti němu nevedlo kampaň.

Tarlós sice měl v předvolebních průzkumech malý náskok, ale s klesající tendencí. Navíc Karácsony v komunální politice není začátečník, dosud byl úspěšným starostou jednoho z budapešťských obvodů.

Dvoumilionová Budapešť je domovem zhruba pětiny maďarského obyvatelstva a vytváří třetinu hrubého domácího produktu.