Kurz vytvoří vládu se Zelenými, bude to ale těžké, předpokládají rakouská média

Podle listu Der Standard čeká Kurze nyní „zatěžkávací zkouška“. „Triumfujícího vítěze voleb voličky a voliči odměnili za práci v době dobré hospodářské situace. Výkon německého hospodářství, na kterém je Rakousko silně závislé, ale klesá. Obchodní válka mezi USA a Čínou začíná mít své následky. Klimatická krize vyžaduje rychlá rozhodnutí. Na to Rakousko potřebuje stabilní vládu,“ stojí v komentáři rakouského listu.

Nejsnadnější by podle Der Standard pro Kurze bylo sestavit vládu se Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ), která ale utrpěla „volební debakl“. Těžká by byla i spolupráce se sociálními demokraty (SPÖ), kteří navíc musí nejdřív zpracovat svou volební porážku. Menšinová vláda by Kurze vystavila rozmarům parlamentu a na většinovou koalici s NEOS volební zisk malé liberální strany nestačí. Podle listu Der Standard tak zůstává jediná možnost: koalice ÖVP a Zelených.