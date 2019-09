Íránci po dvou měsících propustili britský tanker. Vyšetřování pokračuje, zdůraznili

Stena Impero podle údajů poskytovatele přehledu o námořním provozu MarineTraffic udala jako svou příští destinaci přístav v Dubaji. Má před sebou trasu 250 kilometrů a podle agentury Reuters by tanker mohl být v cíli za půl dne, pokud popluje běžnou rychlostí. Teherán zatím ponechal otevřené soudní řízení za porušení pravidel námořní dopravy.

Íránci zadrželi tanker plující pod britskou vlajkou v červenci v oblasti Hormuzského průlivu, strategickém místě pro přepravu ropy. Íránci tvrdí, že posádka porušila pravidla námořní plavby, což ale švédský majitel lodi odmítá. Na začátku září Teherán propustil část posádky této lodi čítající celkem 23 lidí.

Británie považovala zadržení svého plavidla za odvetu za zadržení íránského tankeru u Gibraltaru. Podle britských úřadů vezl ropu do Sýrie, což by znamenalo porušení evropských sankcí vůči Damašku. Teherán to popřel. Incident pak vyvolal diplomatickou roztržku mezi oběma státy.