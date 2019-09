Slovinci v příhraničí organizují dobrovolné hlídky. Bojí se uprchlíků

Podle policejního velitele France Bozičnika působícího na slovinsko-italské hranici vznik domobrany neznamená, že by lidé nedůvěřovali bezpečnostním složkám. Naopak si pochvaluje vzájemnou spolupráci.

„Lidé nám neustále volají, udávají podrobnosti o podezřelých vozidlech, o podezřelých lidech. A my bychom jim chtěli poděkovat za to, že s námi tyto informace sdílejí,“ podotkl velitel.

Třeba důchodce Zidar si to však nemyslí. Jako jeden z důvodů jeho návratu do terénu uvádí to, že policie podle něj svou práci nedělá dost dobře.