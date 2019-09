Přehrada, která odráží krvavé dějiny Iráku. Opravené vodní dílo už neohrožuje Mosul

Vodní dílo, které je sedmkrát větší než Lipenská přehrada, nechal postavit irácký diktátor v 80. letech a pojmenoval ho Saddámovo jezero. Následovala řada konfliktů. Před pěti lety obsadil protější břeh tohoto jezera Islámský stát a začala nejdramatičtější kapitola dějin této přehradní nádrže.

Z opačného břehu situaci sledovali obyvatelé této rybářské vesnice Namrik. „Ano, to byl kritický moment. Naštěstí Islámský stát nikdy nepronikl až sem. Zůstali na druhé straně jezera,“ vzpomíná jeden z obyvatel vesnice Núrí Ádil.

Po několika týdnech kurdské jednotky islamisty vytlačily, válka však nekončila a některé studie varovaly, že cílené nebo samovolné prolomení hráze by v nedalekém víc než milionovém Mosulu znamenalo dvacetimetrovou záplavovou vlnu, která by se pak valila až do Bagdádu.