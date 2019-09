Demonstranti v Hongkongu se chystají přerušit dopravu na letiště

Expresní vlak, který spojuje letiště s centrem města, dnes zastavuje jen na konečných. Zastávku v centru od rána hlídají desítky těžkooděnců. Do vlaku a do letištních terminálů smějí vstoupit jen cestující, kteří se prokážou platnou letenkou. „Na internetu se objevují rady, jak použít falešných palubních letenek nebo dokladů o rezervaci, aby se lidé dostali do prostor terminálů. Letištní správa připomíná, že takové jednání by mohlo být považováno za používání padělku,“ uvedla společnost, jež hongkongské letiště provozuje.