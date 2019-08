Tvrdý zákrok v Hongkongu by byl obrovskou ranou pro čínskou reputaci, míní sinoložka Lomová

Hongkong vstoupil do dvanáctého týdne protestů. Naposledy demonstranti vyšli do ulic o víkendu a volali po oboustranném zklidnění situace. To se přitom děje v době, kdy čínské polovojenské jednotky cvičí na dohled od města. Nervozita kolem možného zásahu Pekingu tak roste.

Podle sinoložky Lomové představují hongkongské protesty pro Peking velmi nepříjemnou situaci. „Jde o demokratické reformy, a ty by mohli požadovat také občané Čínské lidové republiky,“ vysvětluje Lomová s tím, že v čínské společnosti takové požadavky také existují.

„To, jakým velmi tvrdým způsobem se Si Ťin-pching snaží potlačit jakoukoliv diskusi o demokracii, jak brutálně potlačuje jakékoliv projevy nesouhlasu se svou politikou, dokazuje, že tam ty požadavky latentně jsou,“ dodává.

Nepokoje v Hongkongu podkopávají pověst Číny

Zároveň se blíží sedmdesáté výročí založení Čínské lidové republiky. „Mají to být bombastické oslavy, které mají ukázat Čínu jako úspěšnou, po všech stránkách o svůj lid pečující zemi. A to protesty v Hongkongu úplně nenaznačují,“ uvedla sinoložka.

„Do toho je tu ještě ambiciózní Si Ťin-pchingův plán stát se vůdcem globalizace celého světa, máme tady pás a stezku, máme tady volání po větším propojení světa. Nepokoje nebo nespokojenost Hongkongu de facto podkopává pověst Číny jako schopného a perspektivního vůdce celého světa.“