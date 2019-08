„Protesty už nás unavují, ale musíme tu být.“ Desetitisíce lidí zaplnily hongkongský Victoria Park

Victoria Park se zcela zaplnil, podle Sky News se v něm pod deštníky nachází kolem 100 tisíc lidí, další začínají zaplavovat přilehlé ulice.

Protesty bývalou britskou kolonií, která se roku 1997 vrátila pod správu Číny, zmítají už několik týdnů. Odstartoval je nesouhlas se zákonem o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, časem ale přerostly v požadavek na větší demokratičnost politického systému a odchod propekingské správkyně poloautomního města Carrie Lamové.

„Obyvatele Hongkongu už protesty unavují, je to skutečně to poslední, co si přejí. Je hrozné vedro a prší. Přijít sem se upřímně rovná podstoupení mučení,“ řekl agentuře Reuters čtyřiadvacetiletý student Jonathan. „Musíme tu ale být, protože nemáme na výběr. Musíme pokračovat, dokud nám vláda neprokáže patřičný respekt,“ dodává.