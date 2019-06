Dvacet let od převzetí moci začíná Čína utahovat nad Hongkongem šrouby

To, že svoboda projevu, tisku a vyznání a právo na demonstrace jsou stále více v Hongkongu omezovány, potvrzuje řada lidí, včetně mladých politiků ze strany Demosisto. Jak klesá význam Hongkongu pro čínskou ekonomiku, roste asertivita Pekingu v prosazování jeho zájmů v teritoriu. To se projevilo i během nedávných voleb předsedy Výkonné rady Hongkongu. Do čela zvláštní administrativní oblasti byla na konci března zvolena Carrie Lamová (Carrie Lam – 林鄭月娥). Jmenovaná byla právě 1. července za přítomnosti prezidenta Si.

Peking se nevměšuje, Peking intervenuje

Lamová byla zvolena nadpoloviční většinou, ta však čítala pouhých 777 hlasů. Volební komisi tvoří 1194 členů pečlivě vybraných Pekingem. Jeden z nich – politik Lau Nai-keung v rozhovoru pro Hong Kong Free Press popřel, že by se ČLR do voleb vměšovala. Spíše se prý jen snažila dát najevo své preference.

Předsedkyni Výkonné rady jmenuje ústřední vláda ČLR a nikoliv volební komise. S novou pro-pekingskou „guvernérkou“ města přichází další tlak na místní demokratické principy.