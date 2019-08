Indická policie v Kašmíru zadržela 500 lidí. Trvá zákaz vycházení, internet i telefony jsou odpojené

Nečekaný tah indické vlády zvýšil napětí se sousedním Pákistánem, který oznámil, že zastaví provoz vlaků na trase mezi indickou metropolí Dillí a pákistánským Láhaurem. Zakázal také promítání všech indických filmů v pákistánských kinech. Ministr zahraničí Šáh Mahmúd Kureší v Islámábádu uvedl, že Pákistán nemá v úmyslu řešit situaci v Kašmíru vojensky, ale vyhrazuje si právo reagovat na jakoukoli indickou agresi.

Už ve středu Pákistán oznámil, že omezí diplomatické i obchodní vztahy s Indií. Vláda v Dillí Islámábád vyzvala, aby toto rozhodnutí přehodnotil. „Indická vláda lituje kroků, které Pákistán oznámil a vyzývá ho, aby je přehodnotil a zachoval běžné kanály diplomatické komunikace,“ uvedlo v prohlášení indické ministerstvo zahraničí.

„Je to peklo“

Ve Šrínagaru, letním hlavním městě Džammú a Kašmíru, jsou rozmístěny tisíce příslušníků polovojenské policie. Školy a obchody jsou zavřené, ulice a čtvrti zablokované zátarasy z ostnatého drátu. Přesto podle informací agentury Reuters dochází ke sporadickým protestům; na třech desítkách míst Šrínagaru lidé házeli po vojácích kamení a do hlavní vládní nemocnice bylo přijato nejméně 13 lidí zraněných gumovými projektily. Tyto informace agentuře poskytli policisté, kteří si nepřáli být jmenováni.

Čtvrtým dnem zůstává v Džammú a Kašmíru odpojený internet a telefonní sítě a platí zákaz vycházení. Aktivisté podali petici k Nejvyššímu soudu proti komunikační blokádě a drastickým omezením. Žádají také okamžité propuštění zadržených kašmírských vůdců včetně bývalých předsedů tamní vlády Mehbúby Muftíové a Umara Abdulláha.

Aktivista Alí Muhammad zpravodajskému kanálu New Delhi Television řekl, že organizuje sanitky, které vozí nemocné chudé obyvatele do nemocnic ve Šrínagaru, protože místní obyvatelé nemohou používat mobilní telefony, aby si přivolali pomoc. „Je to peklo,“ řekl jeden z pacientů.