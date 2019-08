Anýž: Trump by chtěl možná zbraně regulovat přísněji, ale naráží na republikánskou stranu a její voliče

8. srpna 2015 - Houston, osm mrtvých - David Ray Conley (48) vnikl do domu své bývalé partnerky a jejího manžela, které spolu s jejími šesti dětmi (včetně svého syna) ve věku od šesti do 13 let spoutal a během několika hodin je všechny zastřelil; policie ho zadržela.

Další kontext, který je podle Anýže třeba pro správné vyhodnocení událostí z víkendu pochopit, je vedle snadné dostupnosti zbraní rozpolcenost společnosti. Nesouhlasí však s názory některých demokratických politiků včetně uchazečů o prezidentskou kandidaturu, že za střelbu je přímo zodpovědný prezident Donald Trump.

„To už je politizování věcí,“ myslí si Anýž. Zároveň však dodal, že prezident Spojených států má, jak se v Americe říká, „obrovský megafon“. „Určuje tón a atmosféru debaty,“ vysvětlil.

„V Trumpových facebookových inzerátech v kampani na rok 2020 se opakovaně objevuje slovo invaze v souvislosti s příchodem imigrantů přes jižní hranici s Mexikem. V údajném manifestu vraha z El Pasa se objevuje prakticky stejný jazyk,“ uvedl Anýž s tím, že nejde o náhodu, byť střelec z El Pasa ve svém údajném manifestu napsal, že jeho názory nebyly formovány až Trumpovým prezidentstvím.

Anýž: Trump naráží na stranu a voliče

Daniel Anýž Trumpovi přiznal, že hovoří o důležitém aspektu problému, jímž je neschopnost amerického zdravotnictví podchytit duševně nemocné lidi, kteří by ke zbraním neměli mít přístup, případně by jim měly být odebrány. Ostatní aspekty však Trump podle redaktora pomíjí.

„Je na debatu, jestli mají mít civilisté přístup k poloautomatickým útočným puškám,“ řekl Anýž a poukázal na negativní názor i jednoho z policejních šéfů v Daytonu, kde útočník střílel právě ze zkrácené verze útočné pušky AR-15.

Anýž připomněl, že vloni i předloni po podobných útocích hovořil Donald Trump o přísných kontrolách při získávání zbraní, zvýšení věkového limitu pro jejich držení z 18 na 21 let či možnosti odebírání zbraní v určitých případech bez soudního řízení.

Ke konkrétním činům se však Trump zatím neodhodlal, s výjimkou zákazu přídavného zařízení, které z poloautomatické pušky dělá pušku útočnou. Anýž se domnívá, že tomu tak je nikoliv z důvodu Trumpova přesvědčení, ale kvůli politickým názorům republikánské strany a jejich voličů.

„Donald Trump je z New Yorku, je to městský člověk. Jeho instinkt směřuje k určité rozumné zbraňové kontrole. Nejmenším společným jmenovatelem by měla být důsledná kontrola všech lidí, kteří si kupují nebo chtějí opatřit zbraň. To se vynechává například na takzvaných gun shows nebo při prodeji na internetu,“ řekl Anýž.