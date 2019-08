Střelec z Ohia byl zřejmě levicový extremista, uvedla CNN

Na twitterovém účtu @iamthespookster, který zřejmě patřil Bettsovi, byly retweetované protipolicejní a extrémně levicové posty. U účtu měl napsáno: „Mířím do pekla a už se z něj nevrátím“. Některé zprávy podporovaly hnutí Antifa, extrémně levicové hnutí, které bojuje proti fašismu a podle federálních bezpečnostních úřadů USA je na vzestupu a stále nebezpečnější.

V den útoku se na účtu objevil vzkaz „mileniálové mají zprávu pro generaci Joea Bidena: pospěště si a zemřete.“ Retweetoval také posty podporující demokratické kandidáty na prezidenta Bernieho Sanderse a Elizabeth Warrenovou.

Jen několik hodin před útokem „lajkoval“ někdo pod tímto účtem několik tweetů informujících o střelbě v texaském El Pasu. Twitter krátce po útoku účet zablokoval a vydal k tomu pouze prohlášení, že důsledně odstraňuje obsah, který útočí na policii a bezpečnostní složky.

Střelec měl seznam těch, které chtěl znásilnit a povraždit

Policie stále prošetřuje, co bylo jeho motivem. Betts byl dvakrát na střední škole podmínečně vyloučen. Jeho chování podle spolužáků vyvolalo paniku, když na zeď na školních záchodech napsal jména lidí, které by chtěl povraždit. Byl tehdy ve třetím ročníku střední školy v Bellbrooku. Škola musela být uzavřena a Betts byl podmínečně vyloučen, už podruhé. Poprvé tak byl podle spolužáků potrestán, když do školy přišel se seznamem jmen studentek, které chtěl znásilnit.

Jeden jeho bývalý spolužák uvedl, že Betts měl v plánu „školu vystřílet“, zatímco jiný řekl, že si po střelbě v Daytonu na podivného spolužáka hned vzpomněl. „Měl seznam na vraždy a na znásilnění, já byla na seznamu znásilnění,“ uvedla Bettsova bývalá spolužačka. Někdejší roztleskávačka doplnila, že Bettse téměř neznala a že jí překvapilo, když jí v prvním ročníku střední školy zavolala policie, aby jí řekla, že se objevila na Bettsově seznamu. „Policista mi řekl, že (Betts) chvíli nebude ve škole,“ uvedla. „Po nějakém čase se ale vrátil, chodil po chodbách. Nikdo nás neupozornil, že se do školy vrací,“ doplnila.