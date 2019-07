Ruská policie zatýkala i náhodné kolemjdoucí. „Moskevský teror,“ píše o zásahu na demonstraci Novaja gazeta

„Neúměrné použití síly“

Zásah policie odsoudila šéfka unijní diplomacie Mogheriniová. „Toto zatýkání a neúměrné použití síly proti pokojným protestujícím zase znovu podrývá základní svobody vyjadřování, sdružování a shromažďování,“ uvedla mluvčí Mogheriniové.

„Tato základní práva jsou vepsána v ruské ústavě a my očekáváme, že budou chráněna,“ dodala s tím, že rovněž očekává, že Rusko bude dodržovat při pořádání komunálních voleb svoje mezinárodní závazky, především ty plynoucí z členství v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

Komunální volby se v Moskvě uskuteční 8. září. Půjde v nich o 45 míst v moskevském sněmu, avšak volební komise předem vyloučila kandidaturu několika desítek nezávislých uchazečů. Šéfka ruské ústřední volební komise Ella Pamfilovová prohlásila, že demonstrace rozhodnutí úřadů ohledně vyloučení části kandidátů nezmění.

„Poslední iluze, že se můžeme legálně účastnit politického dění, se vytratily,“ napsal v reakci na sobotní dění v Moskvě na Twitteru bývalý opoziční poslanec a vyřazený kandidát Dmitrij Gudkov.

„Nebojím se procesu. Neporušila jsem žádný zákon. Zákon porušuje moskevská volební komise, prezidentská administrativa a kancelář moskevského starosty. Za zasahování do voleb by měli být zažalováni. Jsou to lidé, kteří brání obyvatelům Moskvy volit,“ míní opoziční kandidátka Lyubov Sobolová.