Britský ministr financí Hammond odstoupí. Nesouhlasí s Johnsonem a brexitem bez dohody

Situace se podle něj může „trochu zkomplikovat“ v případě, že pozici předsedy Konzervativní strany a tím i premiérské křeslo získá Johnsonův rival Jeremy Hunt. Avšak „veškeré průzkumy“ ukazují na to, že Johnson zvítězí, řekl Hammond.

„Jsem si jist, že nebudu odvolán, protože hodlám odstoupit před tím, než se tak stane,“ řekl Hammond a dodal: „Jestliže se Boris Johnson stane ministerským předsedou, rozumím, že podmínky pro působení v jeho vládě budou zahrnovat akceptování brexitu bez dohody 31. října. To není nic, k čemu bych se kdy mohl přihlásit.“

Johnson jako záruka brexitu

Nástupce současné premiérky Theresy Mayové členové Konzervativní strany vybírají mezi nynějším ministrem zahraničí Jeremym Huntem a bývalým šéfem diplomacie Johnsonem.

Podle nedávného průzkumu pro nedělník The Observer, jenž zkoumal názory lidí, kteří v roce 2017 volili konzervativce, se pro Johnsona vyslovilo 53 procent z nich. To znamená jednoprocentní nárůst oproti červnu. Johnsonův soupeř Hunt pak podle stejného průzkumu dostal podporu pouze 29 procent konzervativních voličů, osmnáct procent dotázaných uvedlo, že neví.

Stejný průzkum pak potvrzuje, že Johnsonova popularita má těsnou spojitost s brexitem. Plných 69 procent dotázaných totiž věří, že právě Johnson do 31. října vyvede Spojené královsvtí z EU. U Hunta je o tom přesvědčeno pouze 11 procent.

Johnson i Hunt shodně tvrdí, že se chtějí na odchodu s Bruselem dohodnout, ale že se země zároveň musí připravit na možnost brexitu bez dohody. Zatímco Hunt jasně odmítl, že by se v takovém případě pokusil parlament obejít, Johnson to nevyloučil. Za to bývalý ministr čelí kritice, protože zákonodárci si chtějí na podobu brexitu zachovat vliv.