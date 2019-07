Tři ministři plánují odchod z vlády, pokud se Johnson stane premiérem, píší The Times

Už ve čtvrtek se trojice zdržela při důležitém hlasování ohledně brexitu v parlamentu. Zákonodárci totiž rozhodli o tom, že jejich schůze potrvá až do konce října. Budoucí vládě tak ztížili možnost je obejít, pokud by chtěla prosadit odchod z Evropské unie bez dohody s Bruselem. Média spekulovala, že právě o to by se mohl pokusit favorit na post premiéra Boris Johnson - a to tím, že by v předvečer brexitu přerušil aktuální schůzi.

Premiérka Mayová je ale zklamána tím, že několik ministrů nehlasovalo. Podle ní není pochyb, že její nástupce toto vezme v úvahu, až bude sestavovat vládu.

Nového šéfa kabinetu bude znát Británie příští týden. Nástupce současné premiérky Theresy Mayové členové Konzervativní strany vybírají mezi nynějším ministrem zahraničí Jeremym Huntem a bývalým šéfem diplomacie Johnsonem.