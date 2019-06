Debata demokratických uchazečů o Bílý dům byla vyostřená, bavili se o zdravotnictví i rasismu

Joe Biden (76) – bývalý viceprezident a bývalý senátor státu Delaware Bernie Sanders (77) – nezávislý senátor za stát Vermont Elizabeth Warrenová (69) – senátorka za stát Massachusetts Cory Booker (50) – politik a advokát Beto O'Rourke (46) – bývalý člen Sněmovny reprezentantů za stát Texas Amy Klobucharová (59) – senátorka za stát Minnesota Julián Castro (44) – starosta texaského San Antonia a člen někdejší Obamovy vlády Bill de Blasio (58) – starosta New Yorku John Kevin Delaney (56) – bývalý člen Sněmovny reprezentantů za stát Maryland Tulsi Gabbardová (38) – členka Sněmovny reprezentantů za Havaj Tim Ryan (45) – člen Sněmovny reprezentantů za Ohio Jay Inslee (68) – právník, guvernér Washingtonu Kamala Harrisová (54) – právnička a politička Pete Buttigieg (37) – starosta města South Bend v Indianě Michael Bennet (54) – senátor za Colorado Marianne Williamsonová (66) – spisovatelka, aktivistka Eric Swalwell (38) – člen Sněmovny reprezentantů za stát Kalifornie Kirsten Gillibrandová (52) – právnička a politička Andrew Yang (44) – právník, filantrop John Hickenlooper (67) – bývalý guvernér Colorada Steve Bullock (53) – guvernér Montany Seth Moulton (40) – člen Sněmovny reprezentantů za Massachusetts Wayne Messam (45) – starosta Miramaru na Floridě

Biden je jasným favoritem

„Biden na tom zatím vydělával, protože ve středovém konzervativním proudu demokratů je v podstatě jediným kandidátem. O liberálnější a progresivnější voliče se pak přetahují Elizabeth Warranová, Kamala Harrisová a Bernie Sanders. Kandidátů je tam víc a oni mají z čeho vybírat,“ uvedl amerikanista Jiří Pondělíček z Fakulty sociálních věd UK. Ostatní kandidáti za Bidenem ale zatím zaostávají a jejich podpora se pohybuje v řádu jednotek procent, řekl dále. Chtějí-li uspět, potřebují proto podle něj více zaujmout média i voliče.

Bidenově kandidatuře nahrává i fakt, že je podle spekulací médií a znalců jediný, kdo se dokáže postavit Donaldu Trumpovi a přetáhnout zpět zklamané voliče demokratů, kteří v minulých volbách volili právě republikánského kandidáta. „Věří se, že dokáže získat zpět deindustrializované státy jako Michigan a Pensylvánie, bez kterých by prezident Trump volby v roce 2016 nevyhrál,“ vysvětlil Pondělíček.

Pravděpodobnost, že se do souboje přihlásí někdo nový a výrazný, je podle Pondělíčka malá. Osmatřicetiletý kongresman Eric Swalwell v debatě ale poznamenal, že mu bylo šest let, když poprvé slyšel 76letého Bidena hovořit a že souhlasí s jeho názorem, že je čas předat pochodeň mladší generaci.

Biden: Rasismus nepodporuji

Krátce poté, co se Biden ohradil proti výtkám k jeho věku, čelil výpadům kalifornské senátorky Kamaly Harrisové, která má po rodičích indicko-jamajské kořeny. Ta Bidenovi vyčetla to, jak nedávno nostalgicky vzpomínal na spolupráci se dvěma senátory zastávajícími segregační názory.

„Nevěřím, že jste rasista. A souhlasím s vámi, když zdůrazňujete význam hledání společného postoje,“ řekla Harrisová, „Také se ale domnívám – a je to osobní, bylo to zraňující slyšet vás hovořit o dvou senátorech USA, kteří svou pověst a kariéru vystavěli na rasové segregaci,“ dodala. Biden na to odvětil, že si jeho postoj špatně vyložila a s rasismem v žádném případě nesympatizuje. Již v minulosti se za výroky odmítl omluvit.