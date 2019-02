Sanders chce opět kandidovat na prezidenta USA. Levicový senátor vyzval k politické revoluci

Sanders, který byl vnímán jako protiklad Clintonové, dokázal svou soupeřku navzdory její podpoře demokratickým vedením porazit v řadě klíčových států. Boj do poslední chvíle nevzdával – teprve na konci června 2016 veřejně prohlásil, že v listopadových volbách bude volit Clintonovou.

„V kampani v roce 2016 jsme zahájili politickou revoluci a nyní je čas s revolucí pokročit,“ oznámil teď sedmasedmdesátiletý Sanders ve vermontském rozhlase.

Sanders patří k nejliberálnějšímu křídlu politických elit v USA. Podle analytiků by mohl těžit z celkového posunu Demokratické strany doleva, k němuž došlo v reakci na politiku republikánského prezidenta Trumpa.

Do aktivní politiky vstoupil na začátku 70. let jako uchazeč o místo senátora za stát Vermont. Od příchodu do Senátu Sanders dlouhodobě kritizoval politické elity za jejich úzké napojení na bohaté sponzory.

Do povědomí se zapsal jeho projev trvající osm a půl hodiny, při kterém se v roce 2010 snažil zablokovat schválení daňové reformy tehdejšího prezidenta George W. Bushe. Nová legislativa podle něj zvýhodňovala bohaté a zhoršila federální příjem daní.