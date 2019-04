Příliš náklonnosti škodí. Joe Biden čelí nařčení z nevhodného chování vůči ženám

„V průběhu mnoha let, které jsem strávil volebními kampaněmi a ve veřejném prostoru, jsem si mnohokrát podal ruku, objal někoho, projevil náklonnost, podporu a útěchu, a nikdy jsem se nedomníval, že jsem se choval nevhodně,“ uvedl Biden v prohlášení, kterým na obvinění reagoval.

„Dospěli jsme však do důležité doby, kdy ženy mají pocit, že mohou a měly by hovořit o svých zkušenost a muži by jim měli naslouchat, a to já budu,“ slíbil.

Za Bidena se postavila řada demokratů

O Bidenovi se v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami v roce 2020 hovoří jako o možném uchazeči o nominaci demokratů. Bývalý viceprezident se ale ještě nevyjádřil, zda do klání vstoupí. Pokud by se kandidovat rozhodl, byl by podle průzkumů favoritem.

O kandidaturu za Demokratickou stranu se politik pokoušel neúspěšně už v letech 1988 a 2008, tentokrát jsou jeho vyhlídky nejlepší a bez šancí by nebyl ani proti obhájci úřadu Donaldu Trumpovi.