Zelenskyj rozjel personální zemětřesení. Končí hned patnáct ukrajinských gubernátorů

Nutný souhlas poslanců

Prezident dále ohlásil svůj záměr odvolat generálního prokurátora Jurije Lucenka a ministra zahraničí Pavla Klimkina. K tomu však potřebuje souhlas parlamentu.

Lucenko byl blízký předchozímu prezidentovi Petru Porošenkovi a před jmenováním do funkce šéfa státních zástupců vedl poslanecký klub jeho strany. Blízko k politice měl i dříve. Po oranžové revoluci působil jako ministr vnitra za prezidentství Viktora Juščenka.

„Zákon praví, že prokurátorem může být jedině osoba s právnickými zkušenostmi. Ty Lucenko nemá,“ poznamenal k důvodu odvolání Rjabošapka. Parlamentní frakce Tymošenkové už Lucenkovo odvolání podpořila.

Klimkina by podle záměru prezidenta měl v čele diplomacie vystřídat dosavadní náměstek ministra zahraničí Vadym Prystajko, který v minulosti působil v ukrajinské misi u NATO.

Slib radikálních reforem

Jednačtyřicetiletý komik bez politických zkušeností vyhrál v dubnu prezidentské volby mimo jiné díky slibům, že skoncuje s korupcí a se starým politickým systémem. Jeho snahy o prosazení reforem ale blokuje dosavadní parlament, v němž převládají Porošenkovi stoupenci a naopak chybí zástupci Zelenského strany.

Poslanci minulý měsíc odmítli demisi premiéra Volodymyra Hrojsmana, ani Zelenského návrhy na změnu volebního systému.

Prezident po nástupu do funkce parlament rozpustil a vyhlásil předčasné volby na 21. července. Jejich konání by mohl zvrátit ještě ústavní soud, pokud by Zelenského krok zrušil. Řádné volby by se pak konaly v říjnu.