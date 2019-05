Ukrajinští poslanci vyhlásili Zelenskému válku. Rozpuštění parlamentu ženou k ústavnímu soudu

„Staří politici si zvolili starý systém, protože jedině ten jim dává šanci pokračovat v politice. Spoléhají na to, že za peníze a za volební guláš znovu prolezou do parlamentu. Ale jsem přesvědčen, že se pletou,“ zareagoval Zelenskyj na odpor v parlamentu a vybídl voliče, aby 21. července zvolili nové politiky, schopné nejen řečnit o změnách, ale také takové změny učinit.

Oficiální představitel prezidenta v Nejvyšší radě Ruslan Stefančuk mezitím prohlásil, že počet mandátů ve sněmovně, která má 450 členů, by se měl snížit. Pro stát, jehož počet obyvatel se v důsledku migrace, nízké porodnosti a války na Donbasu snižuje, je nynější počet křesel podle Stefančuka nadbytečný.

Ministr obrany stáhl rezignační dopis

Jednačtyřicetiletý komik bez politických zkušeností vyhrál minulý měsíc prezidentské volby díky slibům, že skoncuje s korupcí a se starým politickým systémem. Zelenského strana nemá žádné zastoupení v dosavadním parlamentu, který prezident potřebuje ke schválení slibovaných reforem i zákonů nezbytných pro pokračování zahraniční pomoci.

Nový prezident se také ocitl pod palbou kritiky za svá první personální rozhodnutí, zejména za to, že do čela prezidentské kanceláře postavil právníka Andrije Bohdana, spojeného s oligarchou Olehem Kolomojským. „Co dělá prezident Zelenskyj? Jmenuje všechny své obchodní partnery do státních funkcí,“ prohlásil opoziční poslanec Oleh Ljaško.

Několik dalších vysokých pozic pak dostali Zelenského bývalí kolegové z televize. Ministr obrany Stepan Poltorak naopak stáhl původní nabídku rezignace, kterou Zelenskyj požaduje. S tím, že ozbrojené síly nemůže nechat bez koordinovaného vedení.